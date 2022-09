TEMA CALDO

Se ne parlava di diverse settimane ed è diventato l'argomento più caldi nel paddock di Singapore per i sospetti relativi alla Red Bull: ecco che cosìè il budget cap. Tutto il weekend di Marina Bay è live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW BUDGET CAP, OMBRE SULLA RED BULL

LA RICHIESTA DEI TEAM: AUMENTO DEL 6-7% - Le squadre di vertice, in primis Ferrari, Mercedes e Red Bull, avevano immediatamente chiesto la possibilità di un aumento del budget cap del 6-7% per pareggiare l'aumento dell'inflazione, causata dalla note vicende socio-politiche in Ucraina. L'aumento di costi come carburante, energia, sta influendo sui budget delle scuderie