A Singapore Ferrari semina e Red Bull raccoglie

“Bruci la città” cantava Irene Grandi, ed è più o meno quello che vorrebbero cantare tutti gli avversari della Red Bull, in coro. Il dato è impietoso: quest’anno il team di Mateschitz ha fatto man bassa di successi nei circuiti cittadini, 5 su 5, con Verstappen a Baku, Jeddah e Miami e Perez a Monaco e Singapore. È un nuovo record per la Formula 1: nessun costruttore era mai riuscito a vincere “nelle città” per 5 volte in un anno, con la Mercedes che si fermò a 4 nel 2016. Certo, questo record ha una sua ambiguità, perché per la prima volta la Formula 1 affronta 5 cittadini in una stagione, ma fare en-plein non era affatto cosa scontata, soprattutto considerando che in queste 5 gare il vincitore non è mai partito in pole, svantaggio in genere insormontabile in un circuito cittadino