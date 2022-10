Una giornata importante per la Formula 1, e non certo per quello che è accaduto in pista domenica a Singapore oppure per quello che dobbiamo attenderci in vista del Giappone. Oggi, infatti, la Fia fornirà comunicazioni sul "caso budget cap" e le presunte violazioni di Red Bull e Aston Martin. Vale la pena ricordare e sottolineare che non si tratta del responso su un'indagine, ma di un'ulteriore verifica a seguito della ordinaria rendicontazione finanziaria. Ci potrebbero però essere conseguenze sull'esito del campionato 2021? C'è un'indiscrezione dall'Inghilterra, ma qui vi racconteremo tutto in tempo reale.