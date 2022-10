Il pilota della Ferrari nel giovedì di Suzuka: "La Red Bull ha dimosrato anche la scorsa settimana che è avanti un po' ovunque. Scarso feeling? Un po' abbiamo capito, ma il back to back non aiuta". Tutto il weekend del GP del Giappone è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

La Formula 1 in Giappone, dove Max Verstappen può laurearsi campione del mondo per la seconda volta consecutiva. La Ferrari insegue e non molla, con Carlos Sainz che proverà a piazzarsi sul podio come avvenuto a Singapore lo scorso weekend: "La Red Bull anche Singapore ha dimostrato che è avanti un po' ovunque rispetto a noi come pacchetto. Il fatto che non avessi feeling a Singapore in parte abbiamo capito, ma il back to back non aiuta. Però sono arrivato a podio quindi va bene".