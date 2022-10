A Suzuka il pilota della Red Bull può diventare campione del mondo per la seconda volta consecutva: "Questo finale di stagione per me è molto diverso, tutto più facile, non ho lo stress dell'anno scorso". Sul caso Budget Cap: "Non vedo l'ora che con i chiarimenti FIA si metta fine ai rumors". Tutto il weekend del GP del Giappone è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

