Nemmeno il tempo di festeggiare il secondo titolo mondiale di Max Verstappen e la Red Bull si trova ancora a dover affrontare un'altra gara, stavolta fuori dalla pista e che è già stata rinviata per ben due volte. A seguito dei sospetti e dei rumors su presunte violazioni delle regole sul budget cap - anche l'Aston Martin sarebbe coinvolta - sono attese le conclusioni della Fia per chiarire se le irregolarità ci sono state e qual è la loro entità. Dal grado di "violazioni gravi", di cui si era parlato inizialmente per Red Bull, nel corso dei giorni si è passato a "violazioni minori". E così, dal rischio di un impatto sull'esito dello scorso campionato, il tutto sembrerebbe essersi ridotto a un'eventuale sanzione economica (che pure potrebbe avere un impatto sulle vicende sportive future del team). Il doppio rinvio della Federazione, però, alimenta dubbi e incertezze, anche se da Parigi hanno più volte parlato di "speculazioni e congetture infondate" sull'argomento.