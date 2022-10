Il pilota della Mercedes sul "caso Budget Cap" e le presunte violazioni della Red Bull: "Ripenso all’anno scorso, continuavano a portare aggiornamenti in grado di fare la differenza. Io confido nella Federazione e spero che sia integra e faccia quello che deve fare". Il Mondiale è in Giappine: tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Sul "caso Budget Cap" e le presunte violazioni della Red Bull (ma anche dell'Aston Martin) la Fia ha optato per un nuovo rinvio e solo il prossimo 10 ottobre renderà note le sue conclusioni. Delle ipotetiche sanzioni si è parlato e si parlerà ancora in attesa dei documenti ufficiali, con le ultime indiscrezioni che hanno declassato le responsabilità della Red Bull da gravi a minori. Intanto da Suzuka dell'argomento ha parlato anche Lewis Hamilton, se non altro perché l'idea iniziale era che questa vicenda potesse impattare sul verdetto del Mondiale 2021 perso dal britannico nell'ultima gara ad Abu Dhabi: "Certo che mi fa pensare allo scorso anno questa situazione, come non ho mai fatto in tutta la stagione. Ripenso all’anno scorso quando loro continuavano a portare aggiornamenti in grado di fare la differenza. Io confido nella Federazione e spero che sia integra e faccia quello che deve fare se qualcosa non è stato fatto nella maniera giusta".