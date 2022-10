La Mercedes si è esaltata sul bagnato di Suzuka, ma nelle qualifiche si ripartirà da un foglio bianco, con il meteo che potrebbe riservare sorprese. Red Bull buona ma non super, la Ferrari si è incagliata nella seconda sessione ma ha un buon passo gara. Sabato le qualifiche alle 8: tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Si ripartirà da un foglio bianco per preparare le qualifiche, ma intanto sotto la pioggia che ha battezzato il ritorno della Formula Uno a Suzuka a esaltarsi è stata la Mercedes. Russell più veloce di Hamilton, ma nel complesso la W13 sul bagnato si è dimostrata fin da subito incisiva e i piloti, molto contenti dell’assetto, hanno trovato confidenza e quindi tempi competitivi fin da subito, mettendosi con facilità davanti a chi sembra comunque essere il grande favorito qui, ovvero Max Verstappen.

L’olandese si è piazzato terzo dietro al duo Mercedes, tallonato anche dal compagno Perez arrivato in Giappone carichissimo dopo la vittoria di domenica scorsa. La Red Bull in queste condizioni è stata buona, ma non super. Da sottolineare però che rispetto a Mercedes Verstappen e Perez hanno lavorato più a serbatoi carichi per valutare il comportamento della RB18 in ottica gara, quando, stando alle previsioni, dovrebbe tornare questo tipo di scenario.

Dopo una prima sessione di libere lineare e positiva la Ferrari si è un po’ incagliata invece. Leclerc in grande difficoltà nel trovare il feeling con l’anteriore della sua Rossa ha chiuso la prima giornata di lavoro solo undicesimo. Sainz ha fatto meglio, sesto, a un secondo e due decimi da Russell ma nelle simulazioni del passo gara ha fatto comunque vedere qualcosa di buono. La pioggia ha reso ovviamente più complicato valutare al meglio gli aggiornamenti portati sul fondo. Il lavoro da fare c’è ed è tanto ma nulla è già scritto. E ora tutti con il naso all’insù.