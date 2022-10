Straordinari i #pazzidellanotte! I post, le foto e tutti i messaggi dei #PazziDellaNotte che hanno scelto di restare svegli per seguire Sky Sport e non perdere nulla della prima giornata a Suzuka. Semplicemente mitici! Il GP è in diretta domenica su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE