Gasly, 26enne nato a Rouen, ha corso 103 Gran Premi e in carriera vanta una vittoria conquistata con l'Alpha Tauri a Monza nel 2020. Con il team di Faenza ha centrato anche altri du e podi: secondo a San Paolo 2019 e terzo a Baku 2021 . Vincitore del campionato GP2 del 2016 , ha debuttato in F1 alla fine del 2017 con la Toro Rosso. Promosso in Red Bull per la stagione 2019 , Gasly nel mese di agosto di quell'anno è stato retrocesso nuovamente in Toro Rosso, sostituito da Alexander Albon. Il suo miglior piazzamento nel Mondiale è il 7° posto del 2019.

"Guidare per Alpine sarà qualcosa di speciale"

"Sono felice di entrare a far parte della famiglia Alpine - le parole di Gasly nella note del team - e di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera in Formula 1. Guidare per una squadra che ha radici francesi è qualcosa di molto speciale. Conosco i punti di forza di Alpine che hanno gareggiato contro di loro negli ultimi due anni e, chiaramente, i loro progressi e le loro ambizioni sono davvero impressionanti. Desidero ringraziare la Red Bull perché questo segna la fine del nostro viaggio di 9 anni insieme. È grazie alla loro fiducia e al loro supporto che sono diventato un pilota di Formula 1 e ciò che abbiamo ottenuto con la Scuderia AlphaTauri negli ultimi anni è stato davvero speciale. Guardando al futuro, voglio dare il massimo e utilizzare tutta la mia esperienza per lottare per il podio e, in definitiva, contribuire alla lotta di Alpine per i campionati in futuro".