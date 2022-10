Max Verstappen conquista la pole a Suzuka, con tirata di orecchie dalla Fia per una mossa al limite della regolarità su Norris. L'olandese può vincere il Mondiale domenica, ma la Ferrari è competitiva e pronta a dare battaglia. La gara live domenica alle 7 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Pole position con tirata d’orecchie per Max Verstappen, risultato passato ancora una volta dal tavolo dei commissari della Federazione prima di essere confermato. Mentre l’olandese stava cercando di scaldare le gomme all’inizio del Q3 ha perso il controllo della sua macchina creando una situazione di evidente pericolo con Lando Norris, ma per gli stewards la manovra è stata involontaria e quindi da punire solo con una reprimenda, come già successo in occasione simili. L’olandese per la 18esima volta in carriera partirà quindi con aria pulita in faccia, e questa partenza, oltre a essere delicatissima per conformità di pista, è anche quella che lo avvicinerà ancora di più al secondo titolo mondiale se sarà impeccabile. I conti son semplici: a Max basta vincere con giro veloce e sarà campione, o fare comunque otto punti più di Leclerc e sei di Perez.

I ferraristi daranno battaglia, come già hanno fatto in qualifica. Tra il giro da pole di Verstappen e il terzo crono di Sainz sono passati infatti 57 millesimi. Solo dieci tra Verstappen e Leclerc, il distacco minimo di tutta la stagione. Tutta questione di gomme, che i ferraristi si sono trovati a dover gestire un po’ di più nel terzo settore rispetto al pilota Red Bull. Max ci ha messo ancora una volta il suo zampino, perché invece Perez si è preso quattro decimi, ma la Ferrari ha dimostrato su una pista sfidante come Suzuka di esserci, e di essere competitiva in ogni condizione. La pioggia ora se la aspettano un po’ tutti. Da affrontare con attenzione lato pilota, con precisione e furbizia lato box. Perché in palio qui c’è la storia.