Charles Leclerc vede la pole sfuggire per appena 10 millesimi, ma è fiducioso in vista della gara di domenica: "Abbiamo un buon feeling, saranno fondamentali le chiamate ai box visto la variabile meteo. Con la pioggia saremo lì con Verstappen". Il GP è in diretta domenica alle 7 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE