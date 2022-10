Carlos Sainz maledice ancora una volta i millesimi che lo separano dalla pole: "Purtroppo sono sempre io a restare dietro, spero di poter far girare la fortuna dalla mia parte. Il meteo in gara avrà certamente un ruolo, siamo in una buona posizione per lottare per la vittoria". Il GP è in diretta domenica alle 7 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE