Dopo l'addio di Alonso all'Alpine, aveva "sponsorizzato" l'arrivo di Mick Schumacher, ma Eseban Ocon non ha mancato di salutare l'arrivo nel neo compagno di squadra (dal 2023) e connazionale Pierre Gasly. Un post su Instagram li ritrae assieme da bambini: "Eravamo solo due ragazzini dalla Normandia con un sogno impossibile. E ora eccoci qui". Il Mondiale è a Suzuka: tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE