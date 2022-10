Caos al via del GP del Giappone: dopo una partenza al limite su asfalto estremamente bagnato, Sainz va a muro e un cartellone pubblicitario finisce sull'AlphaTauri di Gasly. Fuori anche Albon. Qui tutte le foto della gara e i momenti salienti. La gara è in diretta oggi su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, GARA LIVE