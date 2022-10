Clamoroso nel GP del Giappone: dopo che la gara è stata neutralizzata con bandiera rossa, un trattore entra in pista contromano per recuperare la vettura di Carlos Sainz mentre stranno ancora transitando le monoposto. La rabbia di Gasly via radio: "Ma come è possibile?", ricordando anche l'incidente di Bianchi nel 2014. Il francese dell'AlphaTauri è anche sotto investigazione dalla Fia. La gara è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

