Al Circuito delle Americhe si correrà la quart'ultima prova del Mondiale 2022: titolo Piloti già assegnato, si lotta ancora per il Costruttori. Occhio agli orari, ci sarà tanta azione nella notte italiana di un weekend che potrete seguire, come sempre, in diretta su Sky e in streaming su NOW



Con il titolo piloti già assegnato a Max Versrappen (Red Bull), il Mondiale arriva in Texas per il GP di Austin. E' caccia al titolo Costruttori, con la Red Bull davanti ma la Ferrari che tenterà fino alla fine il sorpasso. Attenzione agli orari! Tanta azione in pista nella notte italiana e una gara che scatterà alle 21. Tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW.