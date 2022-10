Nel giovedì di Austin il britannico della Mercedes ha parlato del caso Budget Cap e delle attese sanzioni a seguito delle accertate violazioni Red Bull: "Sono focalizzato su quello che posso controllare, sono sicuro che la FIA prenderà le giuste decisioni per l'integrità dello sport". E nella conferenza piloti: "Spero torneremo a batterli presto e magari anche con un Ferrari ancora più competitiva di quest'anno". Domenica GP in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW