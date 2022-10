Toto Wolff ha parlato al microfono di Sky Sport sulle sanzioni da applicare alla Red Bull dopo l'accertata violazione del budget cap 2021: "Il regolamento finanziario è una pietra miliare, solitamente per una violazione c'è la squalifica. Se ci sono in ballo dei milioni, allora è la differenza tra vincere e perdere. A questo punto è difficile tornare indietro allo scorso anno, ma ci deve servire per il futuro". Guarda il video

FIA-RED BULL, LE ULTIME NEWS