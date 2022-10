Pubblicato il rapporto finale della Federazione sulla "questione gru" di Suzuka, con il mezzo apparso in pista durante la bandiera rossa e che ha allarmato in quell'occasione molti piloti e soprattutto Gasly. La Federazione sostiene che a livello procedurale si stato fatto tutto correttamente, ma che verranno apportati miglioramenti per il futuro

Non solo Budget Cap. Un altro caso fa discutere in Formula 1 dopo la presenza insidiosa di una gru (l'avevamo definita allora un 'trattore') durante il regime di bandiera rossa a Suzuka, allarmando molti piloti. Su tutti Pierre Gasly, che aveva visto spuntare il mezzo sulla sua sinistra in una situazione precaria di visibilità. Un episodio che aveva richiamato alla mente la tragedia di Jules Bianchi, avvenuta proprio su quel circuito nel 2014. La FIA ora ha pubblicato e reso noto un documento sull'episodio in cui ribadisce che a livello procedurale si stato fatto tutto correttamente, ma che verranno apportati miglioramenti per il futuro. La Federazione ammette e sottolinea che mandare fuori la gru in quelle condizioni e con quel livello di visibilità è stato pericoloso.