Carlos Sainz onora un visionario come Dietrich Mateschitz conquistando la terza pole della carriera, la prima ad Austin per una Ferrari da record nelle qualifiche in questo Mondiale. Adesso bisogna chiudere il cerchio anche in gara, dove la Red Bull di Verstappen resta la favorita.

Una pole come lezione di vita. E non poteva scegliere paragone più calzante Carlos Sainz in un momento in cui il mondo della Formula Uno sta ricordando un uomo visionario come Dietrich Mateschitz che di lezioni nella sua vita ne ha lasciate tante. Anche il pilota spagnolo che oggi veste una tuta rossa, ma nella scuola e famiglia Red Bull è cresciuto, deve molto all'imprenditore austriaco e non lo nasconde dopo aver conquistato la sua terza pole position della carriera.

Se lo sentiva da un po' Sainz che era giunto il momento di rimettere la sua Rossa davanti a tutti, ma nelle ultime qualifiche era sempre arrivato vicinissimo ai due mostri Leclerc e Verstappen. Ad Austin invece il giro perfetto lo ha fatto lui rifilando 65 millesimi al suo compagno e 92 all'olandese. La Ferrari quest'anno scatta per la dodicesima volta in pole eguagliando così la miglior stagione che era stata il 2004. Lo spagnolo gioisce ma sa che adesso bisogna chiudere il cerchio e vincere questa gara, dimostrando di riuscire e tenere testa alla Red Bull anche e soprattutto sul passo.

Perché il favorito della domenica rimane sempre e comunque lui. Verstappen, grazie alla penalità di Leclerc per cambi al motore, riguadagna la prima fila e correrà spinto dalla voglia di far vincere al suo team anche il mondiale costruttori dopo quello piloti. Ma soprattutto correrà per onorare la memoria di chi la Red Bull l'ha fondata, voluta in Formula Uno, fatta crescere e vincere, regalando sogni proprio come a Max. Sarà invece un po' più difficile per Leclerc dalla dodicesima casella sognare in grande, ma i cavalli freschi per farlo ci sono. Ora vanno esaltati e spremuti.