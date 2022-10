E' morto Dietrich Mateschitz, il "signor Red Bull"

Un lutto colpisce la Formula 1 a pochi minuti dal via delle qualifiche del GP degli Usa: si è spento a 78 anni Dietrich Mateschitz, imprenditore visionario e fondatore della Red Bull, nonchè proprietario dell'omonimo team di F1. Horner: "Era un grande uomo". Domenicali: "Un visionario". La Ferrari: "Amava lo sport e le sfide". Tutto il weekend in Texas live su Sky e in streaming su NOW

