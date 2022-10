Volete vivere una nuova esperienza e seguire il GP degli Usa direttamente dalla cabina di commento con Carlo Vanzini, Marc Genè e Roberto Chinchero? Ora è possibile: sul canale YouTube di Sky Sport e sul nostro sito, entriamo in azione con le due voci della Formula 1. La gara del COTA è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

F1, GP USA LIVE