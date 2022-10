Max Verstappen ha parole al miele per Dietrich Mateschitz, fondatore della Red Bull, scomparso a 78 anni: "Ha significato tanto per la mia carriera e la mia vita, è una giornata difficile. Cercheremo di renderlo fiero in gara, dove mi aspetto di essere in lotta per la vittoria". Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

Un lutto colpisce la Formula 1 a pochi minuti dal via delle qualifiche del GP degli Usa: si è spento a 78 anni Dietrich Mateschitz, imprenditore visionario e fondatore della Red Bull, nonchè proprietario dell'omonimo team di F1. Horner: 'Era un grande uomo'. Domenicali: 'Un visionario'. La Ferrari: 'Amava lo sport e le sfide'. Tutto il weekend in Texas live su Sky e in streaming su NOW GP AUSTIN, QUALIFICHE LIVE

"Mateschitz ha fatto tanto per me, giornata molto difficile"

"La notizia della scomparsa di Dietrich è stata brutta per tutti. Per quello che ha significato per la Red Bull ma anche per il mondo dello sport in generale e specialmente per me. Tutto quello che ha fatto per la mia carriera finora e in generale per mia vita. Oggi è davvero dura, è una giornata molto difficile. In qualifica abbiamo provato a dare tutto, purtroppo ci è mancato qualcosa. C’è una gara davanti a noi e proveremo a renderlo fiero di noi. La gara? La nostra macchina è più forte rispetto alla qualifica. Già oggi i margini erano molto piccoli, oggi se avessimo scaldato meglio le gomme avremmo fatto la differenza. Ci aspettiamo di essere lì in lotta”.