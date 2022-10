In questo fine settimana il pilota della Ferrari taglia il traguardo dei cento gran premio: "Una pietra miliare, ho già realizzato molti sogni, ora ne vorrei uno... vincere il mondiale. Ci sono cose in cui dobbiamo migliorare, ma ci arriveremo". Tutto il fine settimana di Città del Messico è live su Sky e in streaming su NOW

Il Mondiale di Formula 1 è in Messico, per un weekend che ha ancora tanto da dire nonostante i titoli Piloti e Costruttori siano stati assegnati a Verstappen e alla Red Bull. "Non so cosa attendermi dal weekend in Messico - ha detto in conferenza stampa Charles Leclerc - ma daremo come sempre il massimo. Secondo posto? Noi lottiamo per vincere, ma ora che i giochi sono fatti... beh, secondo è meglio che terzo"