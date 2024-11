Charles Leclerc ha chiuso 4° a Las Vegas, attaccando Sainz in un team radio dopo il GP: "Non voglio entrare nel dettaglio della questione con Carlos, ci sono delle cose che ci siamo detti e oggi non è andata così. Va bene per il team, meno per il Mondiale piloti dove lotto per il 2° posto. So che devo contare su di me, proverò a massimizzare tutto". Guarda il video. Il Mondiale torna in Bahrain domenica 1 dicembre: tutto su Sky e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS