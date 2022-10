Nel giorno che apre il lungo weekend del GP del Messico, annunciato il rinnovo tra la Formula 1 e Città del Messico, dove si correrà fino al 2025. L'ad Stefano Domenicali: "Ogni anno questa gara attira un gran numero di fan e l'atmosfera è incredibile. So che tutti saranno entusiasti di questa notizia". Stasera la conferenza piloti in live streaming alle 21, il weekend tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

