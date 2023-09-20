F1, GP Messico: così è l'Autódromo Hermanos Rodríguez
Cinque Gran Premi al termine della stagione e secondo match point a disposizione per Kimi Antonelli, che sull'asfalto dell'Hermanos Rodriguez dovrà conquistare almeno due punti per vincere il Mondiale. Qui tutto quello che c'è da sapere sul circuito. Il fine settimana in Messico sarà live dal 30 ottobre all'1 novembre su Sky e in streaming su NOW
- L'Autodromo Fratelli Rodríguez è un circuito permanente che si trova in un parco alla periferia di Città del Messico. Inaugurato nel 1962, il tracciato misura 4.304 metri
- Fino al 1972 il nome del circuito era Magdalena Mixucha, poi venne intitolato alla memoria dei piloti messicani e fratelli, Ricardo e Pedro Rodríguez. Ricardo perse la vita durante la prima edizione del GP: 1º novembre 1962, la gara non era valida come prova del Mondiale. Entambi sono morti per incidenti in pista.
- E' a 2.285 metri sul livello del mare
- Categoria di frenata: 5 (su 5)
- Tempo speso in frenata: 20%
- Lunghezza circuito 4.304 metri
- Numero di giri: 71
- Numero di frenate: 10
- Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 4 e curva 12.
- Nel 2024 è stata rasfaltata la parte di circuito compresa tra la curva 12 e 15 (terzo settore).
- Anche quest'anno, ci sono stati dei lavori di riqualificazione della pista legati principalmente al rifacimento dell'asfalto, ai cordoli e alla manutenzione del sistema di drenaggio, oltre alle novità legate al paddock.
- Spettacolare la frenata del rettilineo principale per entrare nella curva Moisés Solana.
- Si arriva da un lungo rettilineo, si passa da 350 km/h a 102 km/h, 4.3 G di decelerazione in soli 72 metri.
- In 3^ marcia, bisogna usare molto i cordoli interni.
- Le tribune di curva 5.
- Intitolata al pilota messicano Hector Rebaque.
- Serie di "S" ad ala velocità; la 7 si percorre in 5^ marcia a 177 km/h di velocità minima; curva 8 si percorre in pieno acceleratore; curva 9 si fa un lift e la velocità minima è 225 km/h.
- Da percorrere in 3^ marcia a 96 km/h; serve trazione, va usata tutta la pista.