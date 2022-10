1/12 FOTO da @autodromohr - Twitter

ANCORA 3 GP - La Formula 1 è in Messico per terzultimo gran premio della stagione 2022. Un weekend che, nonostante l'avvenuta assegnazione dei titoli Piloti e Costruttori, ha ancora molto da dire per definire le altre posizioni in classifica. Scendiamo in pista e analizziamo le caratteristiche dell'Autodromo Hermanos Rodriguez curva dopo curva.