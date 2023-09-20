Cinque Gran Premi al termine della stagione e secondo match point a disposizione per Kimi Antonelli, che sull'asfalto dell'Hermanos Rodriguez dovrà conquistare almeno due punti per vincere il Mondiale. Qui tutto quello che c'è da sapere sul circuito. Il fine settimana in Messico sarà live dal 30 ottobre all'1 novembre su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE DEL MONDO IN MESSICO SE...