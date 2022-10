Quali le previsioni meteo per la tre giorni in pista all'Autodromo Hermanos Rodriguez? E le temperature? Qui tutti i dettagli. Il weekend del GP del Messico è live su Sky Sport F1, Sky Sprt Uno, in 4K e in streaming su NOW

Via alla terzultima tappa del Mondiale 2022, si corre in Messico. Ma quali sono le previsioni e le temperature per la tre giorni all'Autodromo Hermanos Rodriguez? Qui tutti i dettagli di un weekend che come sempre sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW.