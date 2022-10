Il record rubato per un millesimo: nel 2019 Max Verstappen registrò il nuovo record del circuito in qualifica in 1’14”758, un millesimo in meno di quanto fece Ricciardo nel 2018 (1’14”759). Il tempo di Verstappen, valido ai fini cronometrici, non risultò in una pole position perché fu penalizzato di 3 posizioni per non aver rallentato in occasione dell’incidente di Bottas.