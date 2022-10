Toto Wolff commenta al microfono di Sky Sport le penalità inflitte alla Red Bull per aver violato il budget cap: "L'importante è che il processo sia stato corretto, non posso dire se la penalità è adeguata. E' una penalità e mi piace il modus operandi della FIA. Il 10% di ore in meno in simulazione porterà svantaggio alla Red Bull in termini di performance". Guarda il video. Il weekend del Messico è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

