Oggi, alle 18.30 italiane, la conferenza in cui la Red Bull da Città del Messico confermerà di aver accettato di patteggiare con la FIA per il caso Budget Cap: sarà multa con limitazione delle ore di sviluppo in galleria del vento per il 2023? Intanto c'è ancora la pista che in queste tre ultime gare può ancora dire molto, tra record e obiettivi futuri.

La Red Bull ha patteggiato. Con il team austriaco anche l’Aston Martin, ma è ovviamente l’accordo trovato tra Christian Horner e la Federazione per lo sforamento del tetto di spesa del 2021 che farà giurisprudenza. E sicuramente farà discutere. Tra poche ore saranno più chiari e ufficiali anche i dettagli del patto, intanto si parla di una multa abbinata a una limitazione delle ore di sviluppo in galleria del vento per il 2023. Gli avversari spingevano per un taglio superiore al 20% ma la Red Bull potrebbe cavarsela con meno.

Anche Max Verstappen sarà costretto a commentare quella che potrebbe essere una pena più lieve del previsto per il suo team, ma intanto nel paddock si è presentato sorridente e rilassato. Le ultime tre gare della stagione lo porteranno sicuramente a superare il record storico delle 13 vittorie stagionali che ha appena raggiunto, ma a lui i numeri poco interessano davvero. Vincere e divertirsi saranno i suoi obiettivi da qui alla fine dell’anno e di certo non farà sconti a nessuno, nemmeno al suo compagno di squadra che qui gioca in casa e per il quale la vittoria sarebbe un sogno.



Anche Charles Leclerc ha parlato di sogni. Domenica correrà la sua centesima gara di Formula 1, tanti ne ha già raggiunti ma da quello più grande, ovvero il mondiale, quest’anno si è ritrovato ancora troppo lontano. Per i ferraristi, ma anche per Hamilton, battere questa Red Bull è ancora possibile, ma servono perfezione e fortuna. Per gettare anche le giuste basi per un futuro migliore.