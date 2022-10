Sette milioni di multa e quel 10% di tempo in meno in galleria del vento in vista del 2023: le sanzioni alla Red Bull sono una sorta di buffetto. Colpa del catering? Anche di questo ha parlato Horner nella sua conferenza stampa che probabilmente non placherà la rabbia degli altri team. L'impatto sulla prossima stagione non sarà così pesante

BUDGET CAP, LE SANZIONI RED BULL E LA CONFERENZA DI HORNER