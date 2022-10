Charles Leclerc ha chiuso solo 7° la qualifica del GP del Messico, la peggiore per lui in stagione. Con il motore nuovo appena cambiato negli Stati Uniti, ci si aspettava molto di più in rettilineo dalla Ferrari. Il monegasco ha confermato di aver sentito qualcosa al motore: evidentemente c'è da davvero da controllare qualcosa in vista della gara. Guarda il video. Il GP in diretta alle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE