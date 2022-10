Charles Leclerc ha chiuso contro le barriere la seconda sessione di libere in Messico, dopo aver ben impressionato nella prima: "Non è stato certo il migliore dei venerdi dal momento che non abbiamo completato un grande numero di giri. Sono fiducioso che sabato avremo una giornata migliore, anche perché le sensazioni che ho provato in machina sono buone". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Venerdì in chiaroscuro per Charles Leclerc in Messico . Dopo delle ottime FP1, chiuse al secondo posto con un ottimo ritmo, il monegasco è finito contro le barriere nelle seconde libere dopo aver perso il controllo della F1-75. Nessuna conseguenza per lui, ma macchina danneggiata e sessione finita con un'ora di anticipo. Fortunatamente, non ci saranno penalità per Leclerc in griglia.

Charles Leclerc termina le sue seconde libere del GP del Messico contro le barriere. Il monegasco perde il controllo della sua Ferrari all'ingresso dello snake e danneggia la F-75 nella parte posteriore. Nessun problema per il pilota della Rossa, che poi si scusa con i meccanici, chiamati a un lavoro extra. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW IL VIDEO DELL'INCIDENTE DI LECLERC - GP MESSICO, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE

"Fiducioso per sabato, sensazioni buone in macchina"

"Non è stato certo il migliore dei venerdi dal momento che non abbiamo completato un grande numero di giri. Sfortunatamente, abbiamo avuto una foratura subito dopo essere usciti dai box nella prima sessione, così siamo dovuti tornare in garage per cambiare le gomme e fare qualche giro sulle Soft. Nella seconda sessione abbiamo effettuato una simulazione di qualifica. Quando poi siamo passati alle prove in configurazione gara, sono finito in testacoda e la mia sessione e terminata li. Non mi aspetto conseguenze per il resto del weekend dall’incidente, e sono fiducioso che domani avremo una giornata migliore, anche perché le sensazioni che ho provato in machina sono buone".