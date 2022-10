Max Verstappen analizza il venerdì in pista a Città del Messico: "Si scivolava tanto, ho rischiato di finire contro le barriere. Meglio con la mescola morbida, mentre con quella più dura fatichiamo". L'idolo di casa Perez: "Ferrari e Mercedes sono forti, ma abbiamo una buona base". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW GP MESSICO, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE Condividi

Niente Red Bull nella prima giornata di libere in Messico. Sono Sainz e Russell a prendersi la copertina, con Verstappen e Perez che però sembrano in grado, come sempre, di svoltare il weekend tra sabato e domenica.

Verstappen: "Ho rischiato di andare a muro. Mescole dure più complicate" "Ho solo avuto un momento: appena sono uscito un po' fuori linea la pista era come il ghiaccio, quindi stavo andando a destra e a sinistra, rischiando di colpire il muro. Voglio dire, con la mescola morbida è andato tutto bene, ma abbiamo fatto solo una prova, e poi nelle FP2 abbiamo dovuto fare di nuovo i test delle gomme. Questo rende il weekend un po' più difficile e un po' più sconosciuto come lo scorso fine settimana, per tutti, ma le mescole più dure sono un po' più complicate".

Perez: "Ferrari e Mercedes sono forti, ma abbiamo una buona base" "E' stata una giornata difficile, come al solito in Messico con l'altitudine, è abbastanza facile commettere errori in queste condizioni. Ovviamente le FP2 erano principalmente per Pirelli, ma nelle FP1 abbiamo ottenuto una buona base e sembra che ci siamo. La Ferrari sembra essere forte, anche la Mercedes, quindi domani sarà una battaglia dura. Penso che ci siamo aggiornati abbastanza rapidamente nelle FP1, quindi si spera che domani dovrebbe essere semplice. Ma puoi sempre aspettarti cose diverse ".