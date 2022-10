Durante la terza sessione di libere in Messico, il pilota tedesco dice via radio: "E' scioccante". Il suo ingegnere chiede se si riferisce ai freni e Seb insiste: "No, tutta la macchina". Il weekend dell'Hermanos Rodriguez è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP MESSICO, LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE