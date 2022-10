Altro record di presenze nel weekend di Città del Messico: 350mila persone. Un appuntamento sempre speciale all'Hermanos Rodriguez: a ogni passaggio in pista l'ovazione dei tifosi messicani per l'idolo di casa Perez, ma qui si respira passione per i motori sin dal giovedì. E allora eccoli: colorati, rumorosi, a volte mascherati, ma soprattutto innamorati del Checo e della Formula 1!

