Max Verstappen da record in Messico con la 14^ vittoria stagionale: "Vogliamo vincere ancora, è una stagione incredibile. La partenza è stata la chiave, ma oggi la macchina aveva un passo molto positivo". Si torna in pista domenica 13 novembre con il GP del Brasile: tutto il weekend live su Sky Sport e in streaming su NOW

GP MESSICO, GLI HIGHLIGHTS