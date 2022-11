Le penalità accumulate durante l'anno sono dieci e alla dodicesima scatterebbe la squalifica. Il francese non ci sta e in conferenza a Interlagos dice: "Situazione spiacevole, non credo di essere un pilota pericoloso. Ci sono state discussioni con la FIA, voglio correre e non rischiare di dover essere sanzionato ora o nel 2023 quando passerò dall'AlphaTauri all'Alpine. Va trovata una soluzione". Tutto il weekend del GP del Brasile è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

