Nota della McLaren sul pilota britannico, che non prenderà parte alla conferenza piloti in Brasile: "Lando non si sente bene per una sospetta intossicazione alimentare, quindi oggi riposerà in hotel. Lo aspettiamo venerdì in pista".

