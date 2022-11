COSì AL VIA

Prima fila tutta Mercedes a Interlagos con Russell che scatterà davanti a Hamilton. Seconda fila Red Bull con Verstappen e Perez, poi Leclerc con Norrie al suo fianco. Sainz partirà dalla settima piazza a causa della penalità per la sostituzione dell'endotermico. Cinque secondi di penalità per Alonso dopo il contatto con Ocon: al via sarà penultimo. La gara live domenica alle 19 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW GP BRASILE, HIGHLIGHTS DELLA SPRINT