Russell: "Prima fila Mercedes è fantastica"

Vincitore della Sprint Race a Interlagos, Russell è già concentrato sulla gara e la strategia per tenere Verstappen dietro: "Sarà una bella lotta: Max recupererà da dietro, ma con la posizione che abbiamo possiamo puntare sulla strategia per vincere. Vedere entrambe le Mercedes in prima fila è fantastico, la conferma del lavoro che abbiamo fatto". La gara live domenica alle 19 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP BRASILE, HIGHLIGHTS DELLA SPRINT