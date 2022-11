Sainz: "Bella gara, nel 2023 saremo più forti"

Lo spagnolo, terzo sul traguardo di Interlagos, guarda il bicchiere mezzo pieno anche in ottica futura: "Questo deve essere il mio livello nel 2023, sono convinto che la Ferrari tornerà più forte il prossimo anno. Sappiamo cosa migliorare per essere sempre in lotta"

Contento per il weekend e fiducioso per il futuro. Sono sensazioni positive quelle di Carlos Sainz dopo il 3° posto nel GP del Brasile, arrivato dopo una gara tutt'altro che semplice. Partito dalla settima piazza per la penalità dopo la sostituzione dell'endotermico, il pilota spagnolo ha dovuto fare i conti anche con una visiera a strappo che si era incastrata nella posteriore destra: "Peccato per la penalità e la visiera - spiega Sainz - Abbiamo fatto una bella gara e dobbiamo essere contenti del ritmo. Avevamo il passo per lottare per la vittoria. Questo deve essere il mio livello nel 2023, a inizio stagione non mi trovavo con la macchina, ma abbiamo fatto un grande sforzo insieme al team".