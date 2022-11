L'olandese, che in pista non ha ceduto la posizione al compagno di squadra, racconta il faccia a faccia nel debriefing: "Capisco la delusione di Checo, ma devono capire i motivi per cui l'ho fatto". La dura risposta di Perez: "Se ha vinto due mondiali è grazie a me"

Il GP del Brasile ha riservato un finale infuocato in casa Red Bull. Negli ultimi giri, al termine di una gara avara di emozioni, Verstappen non ha ceduto la sesta posizione a Perez, alla ricerca di punti importanti nella lotta al secondo posto del mondiale piloti con Leclerc. Gli accessi team radio dei due piloti in pista hanno anticipato l'immediato debriefing voluto dalla Red Bull prima delle interviste con le televisioni. "Abbiamo discusso - spiega Verstappen - Capisco la delusione di Checo, ma devono capire i motivi per cui l'ho fatto. Non è la prima volta che me lo chiedono. Guardiamo avanti, è importante averne parlato: se Checo avrà bisogno di un aiuto ad Abu Dhabi lo darò".