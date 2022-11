Mattia Binotto (Ferrari): "Vettel è un grande pilota e non devo dirlo certo io. Risultati fantastici, e come Ferrari ci sono stati con lui sei anni fantastici. Ha portato tanto, soprattutto come persona e i tifosi lo amano ancora. E gli vogliamo bene anche noi, anni incredibili e difficili. E difficile è stato per me annunciare di non rinnovargli il contratto, è stata la cosa più difficile per me ma anche importante per la mia carriera. Sono diventato più forte"