Non è solo il penultimo GP della stagione, ma anche una finestra sul 2023. Il Mondiale corre a Interlagos, con la rediviva Mercedes che scatta dalla prima fila con Russell e Hamilton, mentre Red Bull e Ferrari devono inseguire promettendo battaglia. La gara alle 19 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno,, in 4K e in streaming su NOW

Più di un GP di fine stagione, ben più di 71 giri che comunque promettono spettacolo. È il giorno della gara in Brasile, una finestra sul 2023 dopo che i titoli di questo campionato sono stati già assegnati, ma anche lo scatto decisivo per l'assegnazione del secondo posto nelle due classifiche. Insomma, c'è tanto da raccontare per questo gran premio che scatta alle 19 - diretta Sky - e vede la rediviva Mercedes monopolizzare la prima fila con Russell, vincitore della Sprint, e Hamilton, salito al secondo posto in griglia per le 5 posizioni di penalità al ferrarista Sainz. Le Rosse e le Red Bull, però, non staranno certo a guardare.