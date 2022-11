FERRARI

Secondo le voci che stanno crescendo nelle ultime ore, potrebbe essere l'attuale capo dell'Alfa Romeo a prendere il posto di Mattia Binotto in Ferrari (ma non è l'unico nome che circola). L'ingresso in F1 nel 2016 con la Renault, gli studi e i campioni cresciuti tra Formula 2 e Formula 3. Nel suo curriculum tantissimi titoli e una 'scuderia' di futuri big del Motorsport come Hamilton, Rosberg, Russell e, non da ultimo, Charles Leclerc VIDEO. L'IPOTESI VASSEUR AL POSTO DI BINOTTO: GLI SCENARI