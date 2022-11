La Formula 1 saluta il 2022 con l'ultimo appuntamento della stagione. Si corre ad Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina. Tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

Ultimo appuntamento del 2022 per la Formula 1, che saluta una stagione straordinaria e spettacolare nel suggestivo panorama di Yas Marina. Si corre da venerdì 18 a domenica 20 novembre il GP di Abu Dhabi. Sarà anche l'ultima gara della carriera di Sebastian Vettel, che si ritirerà con quattro Mondiali in tasca. Ferrari e Mercedes si giocheranno la seconda piazza nel titolo costruttori, Leclerc e Perez quella nel piloti. Tante emozioni da vivere in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.