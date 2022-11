Il pilota spagnolo scenderà in pista ad Abu Dhabi con un casco dalla livrea identica a Sebastian Vettel: un omaggio al pilota tedesco che corre la sua ultima gara della carriera. E su un lato il messaggio: “Grazie Seb”. Il weekend di Yas Marina è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

